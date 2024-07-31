Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi, 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen ve beraberindeki 3 çocuk kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, can salları içerisinde bulunan göçmenleri kurtarmak için harekete geçti.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen ve beraberindeki 3 çocuk kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk eti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA