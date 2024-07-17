Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi, 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz gözmen kurtarıldı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı botta 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA