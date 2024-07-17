Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildiler

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 5 can salı içinde 60 düzensiz göçmen ve beraberinde 11 çocuk Türk karasularına geri itildi.

Datça ilçesi açıklarında çok sayıda can salları içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botları gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 5 can sallına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 60 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA