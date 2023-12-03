Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 14 Düzensiz Göçmen
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye kurtarma botları sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA