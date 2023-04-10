Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildiler

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16, motor arızası yapan lastik botta da 15 olmak üzere 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve içinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası yapması üzerine yardım talebinde bulunuldu. Bölgeye sevk edilen Türk Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA