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Yunanistan Sahil Güvenliği Tarafından Geri İtildiler

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içine bindirilen 13 çocuk ve 29 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içine bindirilen 13 çocuk ve 29 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil güvenlik güçleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen 2 can salı içerisindeki toplam 29 düzensiz göçmen beraberinde 13 çocuk kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunanistan Göçmen Çocuk Datça Muğla Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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