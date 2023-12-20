Yunanistan Sahil Güvenliği Tarafından Geri İtildiler
Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 2 can salı içinde Türk karasularına geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarımdı.
Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA