Yunanistan medyası: "NATO teçhizatı taşıyan tren raydan çıktı" 3. Sayfa Haberleri Yunanistan medyasından yer alan habere göre, Dedeağaç kentinde NATO tankları ve zırhlı araçlarını taşıyan bir tren raydan çıktı. Yunanistan medyasından yer alan habere göre, Dedeağaç kentinde NATO tankları ve zırhlı araçlarını taşıyan bir tren raydan çıktı. Yunanistan medyasından yer alan haberlerde, Cuma günü sabah saatlerinde NATO'ya ait tankları ve zırhlı araçları taşıyan bir trenin vagonunun Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki Fransız İstasyonu yakınında raydan çıktığı bildirildi. Kazanın düşük hızda ilerleyen vagonun ağırlık nedeniyle tekerleğinin raydan çıkarak yan yatması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olay yerine vinç gönderildiği, yürütülen çalışmalar sonucu trenin yolculuğuna devam ettiği aktarıldı. Askeri teçhizatın nereye götürüldüğüne dair bilgi paylaşılmadı. - DEDEAĞAÇ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Dedeağaç 3. Sayfa Haberler

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