Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı Yunanistan'a ait sahil güvenlik botlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler İnsansız Hava Aracı ile tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı ANKARA - Yunanistan'a ait sahil güvenlik botlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler İnsansız Hava Aracı ile tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 2 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek 3. Sayfa Haberler

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