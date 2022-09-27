İzmir haber! Urla'da geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri İzmir haberler: İzmir'in Urla ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. İzmir'in Urla ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 3. Sayfa Kaynak: AA / Efsun Erbalaban Yılmaz Yunanistan İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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