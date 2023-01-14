Yunanistan'ın geri ittiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Türk karasularına geri ittiği lastik bottaki 40 düzensiz göçmeni kurtarırken, İtalya rotasında bulunan yelkenli tekne içerisindeki göçmenler de yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, 12 Ocak 2023 tarihinde saat 06.10'da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı gün saat 05.20'de ise Çeşme açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yelkenli tekne durduruldu. Yelkenli içerisindeki 56 düzensiz göçmen ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

Yine Çeşme'de saat 08.25'te, görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR