Yunanistan'ın geri ittiği 42 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.45 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 2 can salı içerisindeki 42 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Karaburun 3. Sayfa Haberler

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