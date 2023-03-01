Yunanistan'ın geri ittiği 15 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat saat 07.20 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Seferihisar Yunanistan 3. Sayfa Haberler

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