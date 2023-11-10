Yunanistan'ın geri ittiği 132 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 132 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 132 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında, lastik botlar ve can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen toplam 132 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR