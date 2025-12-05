Haberler

Yunanistan'ı Byron Fırtınası vurdu

Yunanistan'ı Byron Fırtınası vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Byron Fırtınası, Yunanistan'da geniş bir bölgeyi etkisi altına alarak sel meydana getirdi. Attika'da okullar tatil edildi, cadde ve sokaklar sular altında kaldı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Yunanistan'ın büyük bir bölümünü etkisi altına alan Byron Fırtınası'nın yol açtığı seller nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Attika bölgesinde okullar tatil edildi.

Yunanistan'ın Byron Fırtınası vurdu. Sabah saatlerinden itibaren Attika, Mora, Girit, Evia (Eğriboz), Sporad Adaları, Teselya, Orta Makedonya bölgesi ile Doğu ve Kuzey Ege adalarında yoğun sağanak yağış etkili oldu. Mandra, Alimos ve Keratsini de dahil olmak üzere birçok bölgede sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Yetkililer, 112 hattı üzerinden acil durum uyarıları göndererek bölge sakinlerine gereksiz seyahatten kaçınmaları, bodrum ve zemin katlardan ayrılmaları çağrısında bulundu. Attika bölgesinde bugün ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da hakem tepkisi

Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da çok konuşulacak tepki
Leroy Sane'den penaltı yorumu! Tercüman farklı çevirdi iddiası

Sane'den penaltı yorumu! Tercüman farklı çevirdi iddiası
Türkiye korkusu İsrail Meclisi'ne taşındı! Batı'ya 'Durdurun' diye yalvardı

Türkiye korkusu İsrail Meclisi'nde! Batı'ya "Durdurun" diye yalvardı
Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış

Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış
Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da hakem tepkisi

Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da çok konuşulacak tepki
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Trump kazan kaldırdı! NATO'ya 2027'ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti

Trump kazan kaldırdı! NATO'ya süre verdi, çekilmekle tehdit etti
Diş ağrısı için gittiği klinik 5 yaşındaki Deniz'i hayattan kopardı! Doktorun ifadesi 'pes' dedirtti

Henüz 5 yaşındaydı! Diş ağrısı için gittiği klinik hayattan kopardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi
Fenerbahçe'den Galatasaray-Samsunspor maçı sonrası olay yaratacak açıklama

Fenerbahçe'den olay yaratacak paylaşım
Galatasaray, Samsunspor'un 3 aylık yenilmezlik serisini uzatma anlarında bitirdi

90+2'de nefes kesen son! 3 aylık yenilmezlik serileri son buldu
10 bin lira için dehşet saçtı! Emlakçı komisyon alamadığı adamın oğlunu vurdu

Emlakçı komisyon alamadığı adamın oğlunu acımadan vurdu
e-Devlette görünce şok geçirdi! Hiç gitmediği 5 ilden 18 ceza geldi

e-Devlette görünce şok geçirdi! Hiç gitmediği 5 ilden 18 adet geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.