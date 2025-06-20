Yunanistan'dan Türk Karasularına Iterilen 23 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Yunanistan'dan Türk Karasularına Iterilen 23 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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