Yunanistan'dan itilen kaçak göçmenler vatandaş telefonuna yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'dan itilen kaçak göçmenler vatandaş telefonuna yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yunanistan'dan itilen kaçak göçmenler vatandaş telefonuna yansıdı

Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen kaçak göçmenler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve merkeze Elçili köyleri güzergahında çok sayıda Türkiye'ye geri itilen kaçak göçmenler yalın ayak ve eşyaları alınmış şekilde vatandaşlarının telefon görüntülülerine yansıdı. Göçmenler yollarda tehlike oluşturduğu da gözlemlenirken bazıları ise otostop çekti.

Öte yandan seyir halinde olan vatandaşın görüntülediği göçmenlerin kilometrelerce yolu yalın ayak yürüdüğü görüldü. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Uzunköprü Türkiye Edirne 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title