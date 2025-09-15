Yunanistan'dan Gazze'ye İnsani Yardım Gönderen İki Tekne Yola Çıktı

Yunanistan'ın Siros Adası'nda 2 tekne, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na (GSF) katılmak üzere yola çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu (GSF) büyüyor. Yunanistan'ın Siros Adası'nda 2 tekne, Cumartesi günü Tunus'taki Bizerte Limanı'ndan Gazze Şeridi'ne doğru yelken açan Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere yola çıktı. Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan Yunan bayraklı Oxygen ve Ilektra teknelerini uğurlamak için Hermupolis limanında toplanan yaklaşık 500 kişi, "Özgür Filistin sloganları attı. Mürettebattan 39 yaşındaki Kostas Fourikos yaptığı açıklamada, Bu, İsrail'e aç bırakma hakkının olmaması gerektiğini gösterme ve elbette çok acı çeken Filistinlilere dayanışma mesajı gönderme yoludur" dedi.

Bir başka mürettebat üyesi Angeliki Savvantoglou, filonun "kendi hükümetlerimize de İsrail'le iş birliğini kesmeleri ve bu soykırımı durdurmaları için baskı yapmayı" amaçladığını söyledi. Savvantoglou, "Sonuç olarak, bu soykırımın durmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk gemi cumartesi günü yola çıkmıştı

Küresel Sumud Filosu'na ait ilk gemi, Tunus'taki Bizerte Limanı'ndan cumartesi günü yola çıkmıştı. Dünya genelinde 44 ülkeden 800'den fazla aktivistin yer aldığı ve 40'tan fazla geminin bulunduğu GSF bünyesindeki diğer gemiler de liman açıklarında bir araya geldikten sonra yolculuğa katılacak.

Sumud Filosu'nun hedefi

İsrail'in yoğun şekilde saldırı düzenlediği ve bölgeye giriş çıkışları kapatarak insani yardım malzemelerinin girişini engellediği Gazze Şeridi'nde kıtlığın pençesindeki Filistinlilere yardım ulaştırmayı ve İsrail'in bölgedeki ablukasını kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkmıştı. Barcelona limanından yola çıkan filo, 8 Eylül tarihinde Tunus'a gelmişti. Sumud Filosu'ndaki tekneler, Tunus limanında beklediği 8 ve 9 Eylül gecelerinde insansız hava araçları (İHA) saldırılarının hedefi olmuştu. - ATİNA