Yunanistan'da Orman Yangınları Nedeniyle Köyler Tahliye Ediliyor

Yunanistan genelinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları nedeniyle bazı köyler ve yerleşim yerleri tahliye edildi.

Yunanistan'da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını körüklüyor. Ülke genelinde etkili olan orman yangınları rüzgarın etkisiyle büyüyor. Helikopterler ve itfaiye görevlileri alevlerle mücadeleyi sürdürürken, bazı köyler ve yerleşim yerleri tahliye edildi. Atina'nın kuzeyinde bulunan Drosopigi köyündeki yangın söndürme çalışmalarına 65 itfaiye görevlisi, 26 araç ve 2 uçak katıldı. Atina'ya bağlı Krioneri bölgesinde ise 2 ev alevlere teslim oldu. Yetkililer, bölge sakinlerini Atina'ya doğru gitmeleri konusunda uyardı.

Eğriboz Adası'nda büyüyen alevleri söndürmek için 115 itfaiyeci ve 24 araç konuşlandırıldı, 6 uçak ve 7 helikopter de destek verdi. Çuha Adası'nda da 3 köy tahliye edildi. Mora Adası'ndaki Messinia bölgesinde ise 2 köy için tahliye çağrısı yapıldı.

Yunanistan Meteoroloji Servisi, bugün sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini bildirmişti. - ATİNA