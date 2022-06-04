Yunanistan'da büyük yangın, bazı bölgelerde tahliyeler başladı - Haberler

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Yunanistan'da büyük yangın, bazı bölgelerde tahliyeler başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunanistan'da büyük yangın, bazı bölgelerde tahliyeler başladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde halk tahliye edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan orman yangını nedeniyle bazı bölgelerde halk tahliye edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde yer alan Varkiza semtindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı. Bazı bölgelerdeki evler tahliye edilirken, meydana gelen yangının nedeninin araştırılması için özel bir ekibin görevlendirildiği öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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