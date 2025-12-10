Haberler

Yunanistan'da çiftçiler Volos Limanı'nı ulaşıma kapattı

Yunanistan'da çiftçiler, 'Tarım Ölüyor' sloganıyla Volos Limanı'nın girişlerini kapatarak eylemlerini sürdürdü. Hükümetin çözüm sunmaması durumunda baskının artacağı belirtiliyor.

Yunanistan'da eylemlerini sürdüren çiftçiler, Volos Limanı'nın girişlerini ulaşıma kapattı.

Yunanistan genelinde kasım ayı sonundan bu yana çiftçi protestoları devam ediyor. "Tarım Ölüyor" sloganıyla hareket eden çiftçiler, Tesalya bölgesinin dört bir yanından traktörleriyle yola çıkarak sabah saatlerinden itibaren Volos kentindeki limanda toplandı. Çiftçiler, Volos Limanı'nı ablukaya alarak karadan ulaşıma kapattı. Yerel balıkçılar da dayanışma amacıyla çiftçilere denizden destek verdi.

Ayrıca Atina-Selanik güzergahı, Egnatia Odos, Ionia Odos ve Olympia Odos dahil olmak üzere önemli kara yollarının kilit noktalarında ve Bulgaristan ile Kuzey Makedonya sınır geçişlerindeki abluka da devam ediyor. Çiftçiler somut çözümler sunulmadığı sürece baskıyı artırmaya devam edecekleri belirtiyor. Baskı altında kalan hükümet ise diyaloğa açık olduğunu ifade ederek çiftçileri abluka eylemlerine son vermeye çağırıyor.

Yunanistan'da çiftçiler, AB tarım fonlarını ödeme kurumu OPEKEPE'de devam eden değişiklikler ve denetimler nedeniyle sübvansiyon ödemelerinde yaşanan gecikmeye tepki gösteriyor. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
