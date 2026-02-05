Yunanistan ordusunda casusluk soruşturması: 1 gözaltı
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, gizli bilgileri üçüncü şahıslara sızdırdığı şüphesiyle bir Yunan savunma kuvvetleri mensubunun gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltı, askeri bölgedeki diğer devlet kurumlarıyla iş birliği içinde gerçekleştirildi.
Yunanistan ordusu casusluk iddialarıyla sarsıldı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), Yunan savunma kuvvetleri mensubu bir kişinin, "gizli bilgileri üçüncü kişilere sızdırdığı" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, gözaltı operasyonunun askeri bir bölgede diğer devlet kurumlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde gerçekleştirildiği aktarıldı.
Soruşturmaya yakın kaynaklara göre, söz konusu kişi aylarca takip edildi ve son derece hassas bilgileri sızdırdığı şüphesi nedeniyle gözaltı süreci hızlandırıldı. Şüpheli, başka kişileri de işe almaya çalışmakla suçlandı.
Soruşturmaya Yunanistan istihbarat servisi de dahil oldu. - ATİNA