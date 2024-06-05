Yunanistan'da canlı yayında hırsızlık şoku

Yunanistan'da yaşanan olay, adeta pes dedirtti. Canlı yayında muhabirin programın sunumunu yaptığı esnada, arka planda denize girmeye hazırlanan bayan ile siyahi mülteci bir adamın arasında yaşanan hırsızlık olayı herkesi hayret ettirdi.

KALABALIĞA ALDIRIŞ ETMEDİ

Muhabir canlı yayın sırasında görevini sürdürürken, arka planda da denize giren vatandaşlar görülüyordu. Tam bu esnada hızlı adımlarla siyahi bir vatandaş, denize girmek için ilerleyen bir bayanın yanına yaklaşarak boynundan kolyesini elleriyle söküp aldı ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

MAĞDUR KADIN HAREKETSİZ KALDI

Denize gireceği sırada yanına kadar boynundan kolyesinin sökülüp çalınmasının ardından yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı ve kolyesini çalarak olay yerinden koşarak ayrılan mülteci adamın arkasından sadece bakakaldı.

MUHABİR DE ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Muhabir yaşanan olay sırasında stüdyo ile irtibat halinde programın sunumunu yaparken, arkasında yaşanan hırsızlık olayını stüdyodakilerin söylemesi üzerine arkasına dönüp baktı ve yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.