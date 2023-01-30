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Yunanistan'da askeri uçak denize düştü

3. Sayfa Haberleri

Yunanistan'da askeri uçak denize düştü

Yunanistan'ın Batı Makedonya bölgesine bağlı Andravida şehri yakınlarında, Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-4 tipi askeri uçak denize düştü.

Yunanistan'ın Batı Makedonya bölgesine bağlı Andravida şehri yakınlarında, Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-4 tipi askeri uçak denize düştü.

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-4 tipi askeri uçak, Yunanistan'ın Batı Makedonya bölgesindeki Andravida şehri yakınlarında düştü. Eğitim uçuşu esnasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı denize düşen uçakta bulunan 2 pilotun da hayatta olduğu bilgisi verildi. Fırlatma koltuğu ile hayatta kalan pilotlar hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

Başta ABD olmak üzere 1961 yılından günümüze İspanya, İsrail, Almanya, Yunanistan ve Türkiye gibi ülkelerde aktif kullanılan McDonnell Douglas F-4 tipi uçaklar hava kuvvetlerinde eğitim amacı ile kullanılıyor. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Makedonya 3. Sayfa Haberler

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