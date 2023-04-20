Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı: 1 ölü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde Mora Yarımadası açıklarında bir göçmen teknesinin battığı ve 45 yaşında bir göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, teknedeki 47 göçmenin kurtarıldığı bildirilirken, teknenin bir kayaya çarpması sonucu battığı belirtildi. - ATİNA