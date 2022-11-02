Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde 13'ü çocuk 21 kişi öldü

3. Sayfa Haberleri

Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde 13'ü çocuk 21 kişi öldü

Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde şu ana kadar 13'ü çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesinde şu ana kadar 13'ü çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası açıklarında dün kötü hava koşulları nedeni ile alabora olan teknedeki göçmenler için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmaları sırasında şu ana kadar 13'ü çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. İçerisinde 68 göçmenin bulunduğu tekne faciasından 12 kişi sağ kurtulurken, can kaybının artmasından korkuluyor. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarının kıyı şeridinde yoğunlaştırıldığı açıklandı.

İzmir'den hareket ettiği düşünülen teknenin içinde Afganistan, İran ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenlerin olduğu aktarıldı. Kurtarılan 12 kişinin verdiği ifadeye göre, göçmenlerin hiçbirinde can yeleği yoktu. Geminin, dalgaların yükselmesinin ardından kısa sürede alabora olduğunu ve battığını ifade eden göçmenler, gemide çok sayıda çocuk ve kadının olduğunu aktardı.

Yunanistan, Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen göçmen akınıyla mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Yunanistan makamları tarafından yapılan açıklamada, son dönemlerde adalar ve Türkiye üzerinden ülkeye gelen göçmen sayısında bir artış olduğu belirtildi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Yunanistan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title