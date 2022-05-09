Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, hudut askerleri Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye

görevi esnasında şüpheli bir şahıs yakaladı. Şüpheli kimlik tespiti yapılmak üzere karakola götürüldü. Yapılan incelemede Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada görevinden ihraç edilen eski bir hakim olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı. Eski hakim işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Haberler

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