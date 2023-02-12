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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 teröristin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 teröristin yakalandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, hudut güvenliği için de etkin ve kararlı şekilde görevini sürdürüyor. Mehmetçik, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Deprem 3. Sayfa Güncel Haberler

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