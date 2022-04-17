Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

MERİÇ, EDİRNE (İHA) - Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Sınırda görev yapan hudut kartalları, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede devriye görevi esnasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi A.E., İ.S., B.K. ve A.E'yi yakaladı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemleri sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.E., İ.S. ve B.K. tutuklanırken, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Meriç, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title