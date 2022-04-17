Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

MERİÇ, EDİRNE (İHA) - Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Sınırda görev yapan hudut kartalları, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede devriye görevi esnasında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi A.E., İ.S., B.K. ve A.E'yi yakaladı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemleri sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.E., İ.S. ve B.K. tutuklanırken, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa