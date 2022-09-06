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Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sürat teknesi ile Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptıkları sırada yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ve organizatörlük yapan bir kişi tutuklandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sürat teknesi ile Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptıkları sırada yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ve organizatörlük yapan bir kişi tutuklandı.

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan haklarında arama kaydı bulunan 2 şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisini almaları üzerine harekete geçti. 2 Eylül tarihinde yapılan operasyonda Ezine'nin sahil kesiminden sürat teknesi ile Yunanistan Midilli Adası'na geçme hazırlığında bulunan 2 şüpheli ve bu şüphelilere organizatörlük yapan bir kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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