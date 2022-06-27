Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri düzenlenen operasyonla yakalandı. Kovalamaca sonrası tarla yolunda durdurulan araçlardaki 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan ihraç zabıt katibi Z.A., ihraç İçişleri Uzman Yardımcısı S.K., ihraç müfettiş yardımcıları K.U. ile M.A. ve ev hanımı H.K., Keşan'dan Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmak için hazırlık yaptı. Gece geç saatlerde Ş.Ü. ve S.A. isimli şahısların kullandığı iki otomobille yola çıkan şahıslar, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Ekipler tarafından durdurulmak istenilen şüphelilerin polisten kaçması üzerine kovalamaca başladı. Tarla yoluna giren iki araç durdurularak şüpheliler yakalandı. İlk sorguları Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğinde yapılan şahıslar, daha sonra adliye sevk edildi. Araç sürücülerinden S.A. göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli Ş.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ üyeliğinden mahkemeye çıkarılan S.K., Z.A., K.U. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title