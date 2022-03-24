Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı

Edirne Uzunköprü'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski komiser Y.A. tutuklandı.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (İHA) - Edirne Uzunköprü'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski komiser Y.A. tutuklandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan Hudut Kartalları, devriye esnasında durumundan şüphelenerek göz altına alınan Y.A. jandarma karakoluna getirildi. Yapılan sorgusunda Y.A'nın FETÖ ile bağlantısının olduğu, meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Y.A. nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. FETÖ Şüphelisi keski komiser Y.A. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Komiser, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title