Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlıları tutuklandı - Haberler

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlıları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlıları tutuklandı

Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK zanlısı R.K ve S.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Uzunköprü Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Terör örgütü PKK zanlısı R.K ve S.K, iki gün önce Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalanmıştı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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