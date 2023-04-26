Yunanistan'a gitmeyen kaçak göçmenlere aracılık yapan şahıs yakalandı Şüphelinin telefonunda konumlar ve çok sayıda tekne fotoğrafları olduğu görüldü Yabancı uyruklu bir şahsın Yunanistan'a kaçak gitmek isteyen kaçak göçmenler için aracılık yapan ve sahte belge hazırlayan bir şahıs...

Yunanistan'a gitmeyen kaçak göçmenlere aracılık yapan şahıs yakalandı

Şüphelinin telefonunda konumlar ve çok sayıda tekne fotoğrafları olduğu görüldü

İSTANBUL - Yabancı uyruklu bir şahsın Yunanistan'a kaçak gitmek isteyen kaçak göçmenler için aracılık yapan ve sahte belge hazırlayan bir şahıs Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ele geçirilen telefonları incelendiğinde, Yunanistan'a gidiş rotalarını tarif eden konumlar ve çok sayıda tekne fotoğrafları olduğu görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahsın sahte kimlik ve pasaport hazırladığı yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, Türkiye'ye kaçak yollarla Yunanistan'dan geldiğini yine kaçak yollarla Yunanistan'a itmek isteyen şahsılar için sahte kimlik ve pasaportları, bağlantılı olduğu bir şahsa yaptırdığı tespit edildi.

Çalışmaların devamında, İncelemelerde şüpheli şahsın, kaçak göçmenlerin Yunanistan'a gidişlerinde kullanacakları rotaları göstererek aracılık yaptığı, oraya gittiklerinde ise sahte kimlik ve pasaportlarını orada bağlantılı olduğu şahıstan teslim almalarını sağladığı anlaşıldı.

Yabancı uyruklu M.A.O. isimli şahıs 18.04.2023 tarihinde Esenyurt'ta da düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda şüpheli şahsa ait 2 adet cep telefonu, 1 adet sahte Yunanistan pasaportu,1 adet sahte Yunanistan sürücü belgesi, 1 adet sahte Yunanistan sığınmacı kartı ele geçirildi.

Şahsa ait telefonlar incelendi

Ele geçirilen telefonlar incelendiğinde farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda sahte pasaport ve kimlik belgesine ait fotoğraflar, kaçak göçmenlerin Yunanistan'a gidiş rotalarını tarif eden konumlar ve çok sayıda tekne fotoğrafları olduğu görüldü. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.