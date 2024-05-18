Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de hudut birliklerimiz tarafından yakalanan 5 kişinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını açıkladı. İnceleme sonucunda 3 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı : "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA