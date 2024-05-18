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Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de hudut birliklerimiz tarafından yakalanan 5 kişinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığını açıkladı. İnceleme sonucunda 3 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı : "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan İnceleme Edirne Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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