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Yunanistan'a AB'den yardım

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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava köyü ve Megara kasabasında çıkan orman yangını sonrası AB Sivil Koruma Mekanizması devreye girdi. Fransa, İtalya, Romanya ve Çekya yardım gönderecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava köyü ve Megara kasabasında dün çıkan orman yangını sonrası AB Sivil Koruma Mekanizması devreye girdi. Yunanistan'a Fransa, İtalya, Romanya ve Çekya yardım gönderecek.

Mayıs ayından bu yana orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da başkent Atina yakınlarındaki Varnava köyü ve Megara kasabasında dün çıkan orman yangını ile mücadele devam ederken, AB Sivil Koruma Mekanizması devreye girdi. Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın talebi üzerine AB Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye girdiği ve İtalya, Fransa, Çekya ve Romanya'dan itfaiye birliklerinin orman yangınlarıyla mücadele için Yunanistan'a gönderildiği duyuruldu. Yunanistan'a Fransa'nın bir yangın söndürme helikopteri, İtalya'nın bir yangın söndürme uçağı ve Çekya'nın 25 araç ile 75 itfaiyeci göndereceği aktarıldı.

Türkiye'den yardım teklifi

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine ilettiğini belirtti.

Yunanistan'daki yangın

Yunanistan'da geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana 40 yangın çıkarken, itfaiyenin 7 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ağaçlar, evler ve arabaların yandığı orman yangınları nedeniyle bölgedeki bazı hastaneler ve çok sayıda kasaba ile köy boşaltıldı. İtfaiye Sözcüsü Vassilis Vathrakogiannis, yangının Penteli Dağı'na doğru ilerlediğini açıklayarak, Penteli bölgesinde en az 3 hastanenin tahliye edildiğini söyledi.

Yunan yetkililer, başkent Atina'nın 35 kilometre kuzeyinde Varnava köyünde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarının 190'dan fazla itfaiyeci ve gönüllülerden oluşan 670 kişilik ekiple sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, alevlerin rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede Atina sınırına kadar yayıldığını, Atina'nın bir kısmının ise dumanlar altında kaldığını bildirdi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Yunanistan Romanya İtalya Fransa atina 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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