Yunan unsurunun geri ittiği 44 göçmen Çeşme açıklarında kurtarıldı - Haberler

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Yunan unsurunun geri ittiği 44 göçmen Çeşme açıklarında kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunan unsurunun geri ittiği 44 göçmen Çeşme açıklarında kurtarıldı

Yunan unsurları tarafından geri itilen iki can salı içindeki 44 düzensiz göçmen, Çeşme açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan unsurları tarafından geri itilen iki can salı içindeki 44 düzensiz göçmen, Çeşme açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaada açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen iki can salı içindeki düzensiz göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi. 44 göçmen, ekipler tarafından kurtarılarak Çeşme Limanı'na götürüldü.

İhtiyaçları karşılanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çeşme 3. Sayfa Haberler

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