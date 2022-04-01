Yunan unsurlarınca geri itilen 14 göçmen kurtarıldı - Haberler

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Yunan unsurlarınca geri itilen 14 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunan unsurlarınca geri itilen 14 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, 31 Mart saat 14.25 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları (TCSG-30, KB-4309) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Yunan unsurlarınca geri itilen 14 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Yunanistan, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Haberler

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