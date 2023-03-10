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Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 43 kaçak göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 43 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 'TCSG-28' botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 43 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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