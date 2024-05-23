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Yunan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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