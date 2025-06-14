Yunan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına İtilen 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik botlar içinde Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik botlar içinde Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa