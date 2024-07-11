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Yunan Sahil Güvenlik Botu Türk Balıkçı Teknesine Zarar Verdi

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Çanakkale'de uluslararası karasularında Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar verilen Türk balıkçı teknesiyle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayla ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Çanakkale'de uluslararası karasularında Yunan Sahil Güvenliği botu tarafından çarparak zarar verilen Türk balıkçı teknesiyle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayla ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Yunan Sahil Güvenlik botunun balıkçı teknesine çarptığı olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "11 Temmuz 2024 tarihinde bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarından "Yunan Unsurları Gökçeada Açıklarında Balıkçı Teknesine Zarar Verdi" başlığı altında birtakım görüntüler kamuoyuna servis edilmiştir. Konuya ilişkin detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.25'te, Çanakkale ili Gökçeada ilçesi Zürafa Feneri açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı "Kızılelma-1" isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından yakın mesafeden geçilerek taciz edildiği ve sol ön tarafına çarpmak suretiyle balıkçı teknesine maddi zarar verildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine derhal 4 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir. Türk Sahil Güvenlik Botlarının bölgeye intikali esnasında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun bölgeden süratle uzaklaştığı, bölgede yapılan incelemelerde olayın yaşandığı mahal civarında herhangi bir Yunan Sahil Güvenlik unsuru olmadığı, bahse konu balıkçı teknesindeki personelin çarpmanın etkisiyle kırılan camlardan dolayı hafif yaralandığı, balıkçı teknesinde maddi hasar olduğu tespit edilmiş ve tekne yedeklenerek Gökçeada Limanı'na intikal ettirilmiştir. Olay ile ilgili başlatılan incelemelere devam edilmektedir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanları içerisinde yurdumuz denizlerinde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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