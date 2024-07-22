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Yunan Sahil Güvenlik Botu Düzensiz Göçmenleri Türk Kara Sularına İttikten Sonra Kurtarıldı

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Yunan Sahil Güvenlik botunun Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu Türk kara sularına doğru itmesinin ardından bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik botunun Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu Türk kara sularına doğru itmesinin ardından bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu, kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Sahil Güvenlik Komutanlığımız derhal bilgilendirilerek söz konusu göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ege Denizi 3-sayfa 3.Sayfa Haberler

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