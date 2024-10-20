Yunan Sahil Güvenlik Botu Düzensiz Göçmenleri Bıraktı

Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri bıraktığı anlar İHA tarafından görüntülendi

İZMİR - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.