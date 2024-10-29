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Yunan Sahil Güvenliği Tarafından Geri İtilen Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenliği Tarafından Geri İtilen Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayda ayrıca 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 22 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarılmış ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Sahil Güvenlik İnsan Hakları Yunanistan Göçmenler Güvenlik 3-sayfa Olaylar Göçmen Hukuk Dünya Datça

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