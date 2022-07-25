Yunan Sahil Güvenliği İHA'ya yakalandı

Yunanistan hükümetinin sürekli inkar ettiği geri itme olaylarına bir yenisi daha eklenirken, Deniz Kuvvetleri'ne ait bir Türk İHA'sı, Yunan Sahil Güvenliğinin Marmaris açıklarına geri ittiği ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu anbean kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya sayfasından yayınlanan görüntülerde, Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, 24 Temmuz 2022 tarihinde Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun-Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik BotNnun, bölgeye kendi botlarında getirdikleri düzensiz göçmenleri bottan lastik bota bindirerek Türk karasularına geri itip terk ettiği o anlar Deniz Kuvvetleri İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa