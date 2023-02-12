Yunan arama-kurtarma ekipleri Türkiye'den ayrılıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye giden Yunan arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından Yunanistan'a dönüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım için gelen Yunan arama-kurtarma ekipleri Yunanistan'a dönmeye hazırlanıyor. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) İtfaiye Basın Sözcüsü Giannis Artopios, Yunan basınına yaptığı açıklamada, "Bugün 2 ekip askeri uçakla bölgeden ayrılacak. Araçlar ve teçhizatlar ise sivil bir uçakla taşınacak" dedi.

Sözcü Artopios, Yunan ekiplerinin deprem bölgelerindeki başka bir göreve gönderilip gönderilmeyecekleri konusunda ise bilgi vermedi.

Yunanistan Ulusal Acil Bakım Merkezi'nden (EKAB), 4 doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu ilk EMAK ekibi 2 arama-kurtarma köpeği ile çalışmalara katılmak üzere 6 Şubat'ta Türkiye'ye gitmişti. EMAK'ın 2'nci ekibi ise iki gün sonra 15 itfaiyeci, bir arama-kurtarma köpeği ve çeşitli ekipmanlarla deprem bölgelerine ulaşmıştı. - ATİNA