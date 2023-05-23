Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yumruk ve tekmeler havada uçuştu... O anlar kamerada

Yumruk ve tekmeler havada uçuştu... O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Yumruk ve tekmeler havada uçuştu... O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde iki grup genç arasında kavga çıktı. Gençlerin onlarca insana aldırış etmeden birbirlerine saldırdığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 21 Mayıs Pazar günü şehrin en işlek yerlerinden biri olan Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup genç, cadde ortasında onlarca insana aldırış etmeden birbirlerine girdi. Gençler arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan kavga esnasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Çevredekilerin araya girmesi ile son bulan olay cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada ise yere düşen bir gence, birçok kişinin tekmeler attığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya Seçim Sonuçları
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çark Caddesi Sakarya kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title