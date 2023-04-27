Yüksekten düşen usta hayatını kaybetti

Bir fabrika inşaatında duvar ustası olan kişi, çalışma sırasında yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Uşak - İzmir Karayolu üzerinde bulunan Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın yapımı için çalışan duvar ustası Mehmet Atalay, çalışma sırasında zemine düştü. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan usta, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK