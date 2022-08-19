Yüksekten düşen kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da, yüksekten düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da, yüksekten düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde 4 katlı binanın 2. katında ikamet eden H.O. (50), balkonda olduğu esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşen H.O., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçelievler Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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